Yoldan geçen anne ve kızına motosiklet çarptı

-kaza yapan motosikletin görüntüsü

-ambulansın gelmesi

-sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi

-annesinin ağlaması

-kızının ağlaması

-yaralının ambulansa alınması



( GAZİANTEP )- Kazadan yara almadan kurtulan minik kız feryat etti GAZİANTEP



- Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın yaralanırken kazadan kıl payı kurtulan kız ise feryat etti Gaziantep’in İslahiye ilçesinde su dağıtımı yaptığı öğrenilen Mustafa S. kontrolündeki 27 ST 169 plakalı motosiklet yaya geçidinin bulunduğu alanda yolun karşısına geçmeye çalışan Döne K. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını refüje çarpan Döne K., baygınlık geçirirken, motosiklet sürücüsü de yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi, meraklı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Döne K’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, hemen arkasından gelen kızı ise kazadan kıl payı kurtuldu. Gözünün önünde annesinin yaralandığını gören küçük kız, şoka girerek, annesi için feryat etti. Annesinin bulunduğu ambulansa binmek istedi Kazadan yara almadan kurtulan kızının feryadı yürekleri burktu. Annesinden ayrılmak istemeyen ve ambulansa binmeye çalışan küçük kız, polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek, polis otosuna bindirildi. Küçük kız, ekip otosu ile annesinin kaldırıldığı hastaneye götürüldü. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü tedavinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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