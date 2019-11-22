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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yoldan çıkan tır şarampole yuvarlandı: İran uyruklu tır sürücüsü hayatını kaybetti İzle

Yoldan çıkan tır şarampole yuvarlandı: İran uyruklu tır sürücüsü hayatını kaybetti İzle

sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarma çalışmaları

( VAN ) VAN

Jandarma İran Trafik Kazası 


- Van’ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İran uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Çaldıran-Doğubayazit yolu üzerinde bulunan Demircik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İran uyruklu şoförün kullandığı tır yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ile Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu çıkartılarak Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EKİP-ŞAK-Y)
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