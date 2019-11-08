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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

Yoldan çıkan otomobil takla attı, emniyet kemeri sürücüyü kurtardı

Kaza sonrasında olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Emniyet Kemeri Direksiyon 

-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri hayat kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametinden Antalya'ya gitmekte olan Recep U.(47) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kaza nedeniyle araç hurdaya dönerken Sürücü Recep U.’nun emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı. Kaza sonrasında ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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