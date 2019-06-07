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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza yapan aracın görüntüsü

Direksiyon 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atması sonucu meydana gelen kazda 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı İnciğez Köyü Çiftlik mevkiinde 39 yaşındaki Mustafa Demir idaresindeki 37 AN 501 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada sürücü Mustafa Demirci ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nuriye Demirci ve 10 yaşındaki Tuğba Demirci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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