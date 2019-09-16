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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı

Ağaca takılan otomobilden görüntü

Polis Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinden genel görüntü
-Aracın düzeltilmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attıktan sonra ağaçlara takıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Safranbolu-Karabük yolu üzerinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden B.D. isimli sürücü idaresindeki 78 AAE 322 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Ağaçlara çarparak yan şekilde duran otomobilden sürücü B.D. ve beraberindeki arkadaşı yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü B.D. yolda seyir halindeyken bir başka aracın kendisini sıkıştırdığı ve bunun ardından yoldan çıkarak takla attıklarını iddia etti. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkolmetre ile yaptığı ölçüm sonrasında sürücü B.D.'nin 141 promil alkollüğü olduğu ortaya çıktı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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