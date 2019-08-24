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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza yapan araç

İlk Müdahale Trafik Kazası Gölgeli Direksiyon 

-Yaralılar yerde yatarken
-Yaralıları ambulansa taşırken
-Olay yerinden genel detaylar

( ANTALYA ) -- Yaralılara ilk müdahale yoldan geçenler tarafından yapıldı- Vatandaşlar yaralılar için şemsiyelerle gölgelik alan oluşturdu ANTALYA

- Korkuteli-Elmalı Karayolu Ulucak susuzu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen sürücüler tarafından yapılırken, yerde yatan yaralılar için şemsiyeler ile gölgelik alan oluşturuldu Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elmalı’daki akrabalarının ziyareti için Antalya’dan yola çıkan Zeynep Arslan (36) idaresindeki 07 ZJ 372 Plakalı otomobil, Korkuteli-Elmalı Karayolu Ulucak susuz mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilk olarak bariyere çarptı ve ardından şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücü Zeynep Arslan (36) Elvan İclal Feyzioğlu (14) ve Fatma Gülhancıoğlu (39) yaralandılar. Yaralılara ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Araçtan çıkartılan yaralılara sıcaktan korunmaları için vatandaşlar tarafından şemsiyeler ile gölgelik alan oluşturuldu. Acil servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldılar. (AD-
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