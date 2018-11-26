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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil önce direğe çarptı sonra tarlaya uçtu: 6 yaralı

Yoldan çıkan otomobil önce direğe çarptı sonra tarlaya uçtu: 6 yaralı

olay yerinden görüntü,

İlk Müdahale Jandarma Elektrik Direği Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-jandarma ekipleri,
-yaralı yakınlarının araçtaki eşyaları almaları,
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te zeytin toplamadan dönen aileyi taşıyan otomobil, kontrolden çıkarak, önce elektrik direğine çarptı, sonra ise tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yazıbağ Mahallesi'nde bulunan bahçelerinde zeytin topladıktan sonra kent merkezindeki evlerine giden Fatih D.(45) idaresindeki 27 UN 835 plakalı otomobil Burç Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak tarlaya uçtu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan sürücü, 79 yaşındaki babası Mehmet, 42 yaşındaki eşi Sultan, çocukları Mehmet(12), Ebubekir(14) ve Esma(16) yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla kentteki hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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