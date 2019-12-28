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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu

Yoldan çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu

Kaza yerinin çekilmesi

İlk Müdahale Elektrik Direği Direksiyon 

-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde yoldan çıkan otomobil, evin bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişide yaralandı. Kazada elektrik direğinin ise yamulması şaşkınlıkla karşılandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu İstanbul’dan Sinop’a giden Yavuz Aygün (42) idaresindeki 34 BJY 087 plakalı otomobil, Araç ilçesine bağlı İğdir Köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Yavuz Aygün ile araçta yolcu olarak bulunan Sevin Çelin (46) ve Ömer Aygün araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyet güçlerinin ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müşterek çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılardan Ömer Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Yavuz Aygün ve Sevin Çelik ise Araç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, elektrik direğinin ise kırılması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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