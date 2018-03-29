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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yoldan çıkan otomobil çay bahçesinin girdi

Yoldan çıkan otomobil çay bahçesinin girdi

Yan duran otomobilden görüntü

İlk Müdahale Öğretim Üyesi Bild Çay Bahçesi 

-Kavşaktan ve kaza yapan otomobilden görüntü
-Otomobilden detay görüntüler
-Görgü tanığı ile röp
-Detaylar
-Aracın çekilmesi

( KARABÜK - HD)- Yan yatan otomobildeki öğretim üyesi yaralandı KARABÜK

- Karabük’te kavşaktan hızlıca çıkan bir otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle yoldan çıkarak bir çay bahçesinin duvarına çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücü İnan Keskin lokanta ve çay bahçesinde bulunan vatandaşların yardımı ile otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. Kaza, sabah saatlerinde Demir Çelik kavşağında meydana geldi. Karabük Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan İnan Keskin (38) idaresindeki 78 SU 092 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta hızla dönüş yaptığı sırada havanında yağışlı olması nedeniyle yol kenarındaki çay bahçesi ve lokantanın bahçe duvarına çarptı. Gürültü üzerine lokantadan çıkanlar, yan yatan otomobildeki İnan Keskin'i araçtan çıkardı. İnan Keskin, vatandaşların ihbarı üzerine çağrılan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kopan duvar parçaları ise bahçede park halinde bulunan 2 otomobile çarpmasıyla hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YE-
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