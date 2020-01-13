Yoldan çıkan araç tarlaya girdi: 5 yaralı

-Jandarma ekiplerinin inceleme yapması

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan tarlaya savruldu. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çorlu yönünden Marmaraereğlisi yönüne doğru seyir halinde olan Özkan Güler idaresindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Defalarca takla attıktan sonra yoldan yaklaşık 40 metre uzaklıkta durabilen araçtaki sürücü Özkan Güler ile kimlikleri ilk anda tespit edilemeyen 4 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri de inceleme yaparak kazanın oluş şekliyle ilgili olarak soruşturma başlattı. (SŞ-



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