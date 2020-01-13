Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yoldan çıkan araç tarlaya girdi: 5 yaralı

Yoldan çıkan araç tarlaya girdi: 5 yaralı

Kaza yapan araçtan görüntü

Hastane Jandarma Ticari Araç Direksiyon 

-Jandarma ekiplerinin inceleme yapması
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan tarlaya savruldu. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çorlu yönünden Marmaraereğlisi yönüne doğru seyir halinde olan Özkan Güler idaresindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Defalarca takla attıktan sonra yoldan yaklaşık 40 metre uzaklıkta durabilen araçtaki sürücü Özkan Güler ile kimlikleri ilk anda tespit edilemeyen 4 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri de inceleme yaparak kazanın oluş şekliyle ilgili olarak soruşturma başlattı. (SŞ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı