Yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı İzle

-Olay yerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak takla atan araçtan fırlayan bir kişi öldü, bir kişide ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Ankara D755 karayolu Cumayanı köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Cemal Küçük idaresindeki 55 AK 342 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Orta refüje çıkarak takla atan araç karşı şeride geçtikten sonra dururken, araç içinde bulunan sürücü Cemal Küçük ile yanında bulunan Hüseyin Küçük araçtan fırladı. Çevredeki köylüler ve yoldan geçen diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarak durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 ekiplerince yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Hüseyin Küçük kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Cemal Küçük’ün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri tahkikat başlattı.

