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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolda karşılaştığı husumetlisini vurdu

Yolda karşılaştığı husumetlisini vurdu

vurulan Caner Peker'in sedyeden hastaneye getirilişi

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kamyon Şoförü 

-inceleme yapan ekipler
-hastane detay

( BURSA -ÖZEL)- Ayaklarından vuruldu, sedyedeki rahat hareketleri dikkat çekti BURSA

- Bursa'da bir kamyon şoförü, yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu. Silahlı saldırgan kaçarken, yaralı şahsın sedye üzerinde gülmesi dikkati çekti. Olay, Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olan C.P., sabah saatlerinde fabrikaya gitmek için hareket etti. Sarı Cadde üzerinde bulunan bir kavşakta husumetlisi H.B. ile karşılaşınca kamyondan aşağı indi. C.P.'nin kamyondan aşağıya indiğini gören H.B., yanında bulunan silahı ateşleyerek C.P.'yi iki ayağından vurarak bölgeden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde kalan C.P. kamyona binerek yakın noktada bulunan fabrikaya giderek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı C.P. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan C.P.'nin sedye üzerindeki rahat hareketleri dikkat çekerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırı sonrası kaçan H.B.'yi arıyor.
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