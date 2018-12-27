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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yolda kalanların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti - KARS

Yolda kalanların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti - KARS

- Yolda kalan araçların Özel İdaresi ekiplerince kurtarılması - Çalışmalardan detay - Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan'ın konuşması - Buzlanma nedeniyle devrilen tır Yolda kalanların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti - Kars 'ta etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kalan bazı sürücüler İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldıKARS (AA) - Kars 'ta, kar yağışı ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan bazı süİl Özel İdaresi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına yetişerek köy yollarını açıyor.Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte etkili olan yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.Merkeze bağlı Tekneli ile Borluk köyü yollarında kalan sürücülerin imdadına Kars İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekipler tarafından açılan yollar tipi nedeniyle bazı alanlar tekrar kapandı. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlü çekerken bazıları ise mahsur kaldı.Yolda kalan araçlar kurtaran ekipleri dikkatli olamaları konusunda da sürücüleri uyardı. Kars - Digor Karayolunda da yoğun tipi etkili olurken bazı araçlar buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.Yolda oğluyla mahsur kalan Hakkı Tikicieri de tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldıklarını kendi imkanlarıyla çıkamadıklarını ifade ederek, "Araba yolda kaldık çıkamadık, yaklaşık 3 saat burada kaldık, oğlum da yanımda şimdi ekipler geldi çıktık gidiyoruz." dedi.
Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolları açan ekiplere teşekkür ederek, "Şu anda hiç bir köy şikayetçi değil, köy yollarımızı sürekli açıyorlar. İl Özel İdaresi ekipleri her zaman yollarda çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Mahsur Kaldı Köy Yolları Kar Yağışı 

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