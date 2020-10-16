Yolda kalan otomobilli trafik müdürü itti

-Yaklaşık 150 metre aracın itilmesi

-Trafik şube müdürünün 'vatandaşa yardımcı olduk" sözleri

-Otomobili arıza yapan vatandaşla röportaj



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta trafik şube müdürü arıza yapan otomobili trafiği aksatmaması için bir polis memuru ve vatandaşla birlikte itti. Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda seyir halinde olan 60 AJ 090 plakalı Şevki Er idaresindeki Tofaş karma otomobil arıza yaptı. Yolda kalan ve çalıştırılmayan araç trafiği kilitlememesi için devreye polis ekipleri girdi. Aracın arıza yapan vatandaşın imdadına bulvarda denetim yapan Tokat Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, bir trafik polisi ve vatandaş yetişti. Yaklaşık 150 metre boyunca polis ve vatandaşlar aracı uygun bir yere kadar itti. Otomobili arıza yapan Şeyhi Er, yolun trafiğe kapanmaması için yardım edenlere teşekkür etti.



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