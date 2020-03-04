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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yolda can çekişirken buldular

Yolda can çekişirken buldular

Yaralı köpekten detaylar

Köpek Uttu Zabıta 

-Vatandaşlar köpeğe müdahale ederken ayrıntılar
-Vatandaştan röp.

( EDİRNE )- Yaralı köpeği aracına alıp veterinerin yolunu tuttu EDİRNE

- Edirne’nin İpsala İlçesinde yolda yaralı halde can çekişirken bulduğu köpeği aracının bagajına koyarak veterinerin yolunu tuttu. İddiaya göre yolda bir araç başıboş gezen bir köpeğe çarparak ortadan kayboldu. Yolda köpeği yatar vaziyette bulan Suat Kesik isimli vatandaş, ilk önce köpeğe su verdi. Suat Kesik isimli vatandaş 1 saat ekiplerin gelmesini bekledikten sonra yoldan geçen diğer vatandaşlarında yardımıyla köpeği aracının bagajına alıp veterinerin yolunu tuttu. Yolda bulduğu köpeği aracına alan Suat Kesik isimli vatandaş, “İpsala’ya gidiyordum. Köpeği yolda yatıyor sandım. Sonra indim baktım araba çarpıp kaçmış. Belediye ve zabıta ekiplerini aradım bir saat oldu burada bekliyorum. Başında bekledim ve su verdim. Baktım içmiyor. Şimdi arabama aldım veterinere götüreceğim” dedi.
(HLD-
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