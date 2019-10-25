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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolda bulunan 6 bin lira sahibine teslim edildi - ANKARA

Yolda bulunan 6 bin lira sahibine teslim edildi - ANKARA

- Bulunan paranın sahibine teslim edilmesiYolda bulunan 6 bin lira sahibine teslim edildi - Başkentte bir vatandaşın yolda bulduğu 6 bin 380 lira, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahibine ulaştırıldıANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde bir vatandaşın yolda bulduğu 6 bin 380 lira, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahibine teslim edildi.Alınan bilgiye göre, Tuncay Gidergi isimli vatandaş, Keçiören ilçesinde yürürken yerde, içerisinde 6 bin 380 lira ve bankamatik kartı bulunan cüzdan buldu.Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği'ne giden Gidergi, cüzdanı sahibinin bulunması için tutanakla polis ekiplerine teslim etti.Yapılan araştırma sonucunda, Gidergi'nin bulduğu cüzdan, sahibi olduğu belirlenen Lebibe Pehlivanoğlu'na ulaştırıldı.Pehlivanoğlu, cüzdanı polise teslim ettiği için Gidergi'ye teşekkür ederek, "Allah ondan razı olsun." dedi.

Polis Cüzdan Bankamatik Polis Ekipleri 

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