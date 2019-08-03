Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yolda bulduğu ebabil kuşuna sahip çıktı

Yolda bulduğu ebabil kuşuna sahip çıktı

Ebabil kuşu

Osmanpaşa Babil İnter Bulduk Irak 

-Yahya Çakır ile röportaj
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Evlerine aldıkları Ebabil kuşuna şırıngayla su veren Çakır ailesi, kuşu yetkililere teslim etti İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da yaşayan Çakır ailesi gece yarısı evlerine dönerken kedilere yem olmak üzere olan bir kuş gördü. Evlerine aldıkları kuşun ‘Ebabil kuşu’ olduğunu öğrenen aile şırıngayla su verdikleri kuşu yetkililere teslim etti. Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde yaşayan Yahya Çakır ve ailesi geçtiğimiz gece evlerine dönerken yol kenarında bir kuş gördü. Kuşu önce fare sanan Yahya Çakır, gördüklerinin kuş olduğunu anlayınca kedilere yem olmaktan kurtardı. Daha önce böyle bir kuş görmediğini söyleyen Yahya Çakır, internetten yaptığı araştırmalar sonucunda kuşun ‘Ebabil kuşu’ olduğunu öğrendi. Bitkin düşen ve uçamayan Ebabil kuşuna şırıngayla su veren Çakır ailesi, yetkilileri arayarak yardım istedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelleri Çakır ailesinden Ebabil kuşunu alarak, Avcılar’da bulunan İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim etti. “Baktık yolun kenarında kediler toplanmış üstüne” Ebabil kuşunu bulduklarında türünü bilmediklerini söyleyen Yahya Çakır, internetten araştırma yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları araştırma sonucu kuşun Ebabil olduğunu öğrenen Çakır, “Dün akşam teyzemlere gitmiştik. Oradan dönüşte baktık yolun kenarında kediler toplanmış üstüne. Biz fare dedik, Kedileri kovduktan sonra baktık kuş. Ben de elime almaya çalıştım. Ağzını açınca korktum. Ne olduğunu bilemedim. Yoldan geçenlere sorduk ‘Abi bu kuşun türünü bilmiyorum’ dediler. Biz de aldık kutuya, getirdik evimize. Şırıngayla su içirdik. Kıyma verdik ama yemedi. İnternetten araştırma yaptık. Sonra Ebabil kuşu olduğunu öğrendik” dedi.
“Arkadaşlar gereken ilgiyi gösterecekler” Gece vakti kedilere yem olmaktan kurtardıkları Ebabil kuşunu ilgililere teslim eden Yahya Çakır, “153’ü aradık doğayla ilgili oradaki arkadaşlar gereken ilgiyi gösterecekler. Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettik. Oradan da Avcılar’da Veterinerlik Fakültesine verilecek. Kızım korktu kuştan, eline almadı. Ağladı hatta ‘Eve almayalım, dışarıda bırakalım’ diye. Ben de ‘Yok kızım, bu yavru’ dedim. Sonra kendisi bir baktı kuşa ‘Canım, cicim’ dedi, sevmeye başladı.
Kanatlarını açınca kartala benziyor. O yüzden kızım korktu” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı