Yolcusu olan otobüs alev alev yandı



- Bursa'da seyir halindeki belediye otobüsü yolcuları içerisindeyken alev aldı. Bursa'da belediye otobüsü seyir halindeyken nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev topuna dönüştü. Yangını fark eden otobüs şoförü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Büyük bir panikle otobüsü terk eden yolcu ve şoför otobüsten uzaklaşarak yanan otobüsü izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olamazken otobüs kullanılamaz geldi. jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

