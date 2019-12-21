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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı - VAN

Yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı - VAN



: - Çantanın polislerce açılması - Çantada arama yapılması - Uyuşturucunun bulunmasıYolcunun valizinden uyuşturucu çıktı - Van 'ın Tuşba ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste bir yolcuya ait valiz içerisinde 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Tuşba ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 10 kilo 450 gram eroin bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde seyahat edecek yolculara yönelik uygulama gerçekleştirdi.Yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsteki aramada, A.K.'ye ait valiz içerisinde 20 pakette 10 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen yolcu A.K, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

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