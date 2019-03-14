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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolcunun valizindeki uyuşturucuyu 'Koko' buldu - ADANA

Yolcunun valizindeki uyuşturucuyu 'Koko' buldu - ADANA

Yolcunun valizindeki uyuşturucuyu "Koko" buldu - ADANA - Köpeğin valize tepki vermesi - Polisin valizi açması - Valizdeki uyuşturucunun çıkarılması - Yakalanan zanlıların sevk edilmesiYolcunun valizindeki uyuşturucuyu "Koko" buldu - Adana 'dan uçakla İstanbul'a gidecek bir yolcunun valizinde narkotik dedektör köpeği "Koko"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan valizin sahibi ile arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana 'da havalimanında bir yolcunun valizinde narkotik dedektör köpeği "Koko"nun verdiği tepki üzerine yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar bulundu, iki şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havalimanında yolcuların valizlerini narkotik dedektör köpeği "Koko" ile kontrol etti.İç hatlar giden yolcu bölümündeki yolcuların valizleri kontrol edildiği sırada yolcularından Kaya O'nun (51) valizine köpek tepki verdi.Valizi inceleyen ekipler, vakumlu poşetlere doldurulmuş 1 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan Kaya O. ve yanındaki arkadaşı Tugay T'nin (58) emekli oldukları, İstanbul'dan iki gün önce Adana 'ya geldikleri ve suç kayıtlarının olmadığı öğrenildi.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Köpek Akalan Narkotik 

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