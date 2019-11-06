Yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada - NİĞDE

- Araç içi kamera görüntüleri - Seyir halindeki halk otobüsü - Arka koltukta oturan yolcunun kalkarak otobüs şoförüne saldırması - Şoförün otobüsü durdurarak yolcuya müdahale etmesi Niğde 'de yolcunun otobüs şoförüne saldırısı kamerada - Engelli kartıyla özel halk otobüsüne binen kişinin araç hareket halindeyken şoföre saldırma anı, otobüsün kamerasına yansıdıNİĞDE (AA) - Niğde 'de bir kişinin özel halk otobüsü şoförüne saldırma anı, kameraya yansıdı.İddiaya göre, Metin T. adlı kişi, engelli kartıyla C.S'nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.Otobüsle son durağa kadar giderek tekrar şehir merkezine gelen Metin T, yolcularla tartıştıktan sonra araç hareket halindeyken otobüs şoförüne saldırdı.Şoför aracı durdurarak saldırganı etkisiz hale getirdi. Metin T'nin saldırı anı, otobüsün içindeki kameraya da yansıdı.Karakola giden C.S, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Metin T, ifadesinin ardından emniyetten salıverildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım