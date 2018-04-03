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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yolcunun halk otobüsünden düşme anı - TEKİRDAĞ

Yolcunun halk otobüsünden düşme anı - TEKİRDAĞ

- Kadının otobüsten düşme görüntüsü TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da bir kadının halk otobüsünden düşme anının görüntüsü ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ 'da yaşayan zihinsel engelli Kadriye E'nin halk otobüsünün açık olan ön kapısından düşüp yaralandığı görüntüleri ortaya çıktı.Yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayın görüntüsünde Kadriye E'nin seyir halindeki otobüsün ön kapısından düştüğü görülüyor.Bu arada görüntünün özel halk otobüsü şoförlerine verilen eğitim sırasında gösterilen görüntülerden biri olduğu öğrenildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl gerçekleşen olayın ardından hastaneye kaldırılan Kadriye E'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaza sonrası otobüs şoförünün kendi isteğiyle işten ayrıldığı kaydedildi.

Hastane Halk Otobüsü Yazılı Açıklama Otobüs Şoförü 

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