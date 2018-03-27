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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yolcunun el çantasından uyuşturucu çıktı - VAN

Yolcunun el çantasından uyuşturucu çıktı - VAN



: - Çantanın aranması - Uyuşturucunun çıkarılması VAN (AA) - Van 'dan yolcu otobüsündeki bir kadının el çantasından 4,40 kilogram eroin bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi Hakkari - Van karayolu kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.Otobüste yapılan kontrollerde Ş.B. adlı kadın yolcunun şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında el çantasının iç astarına gizlenmiş 3 paket halinde 4,40 kilogram eroin bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan tutuklandı.

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