Yolcuların bayram’da da tercihi AŞTİ Haberi



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için 7/24 görev başındaydı. Uzun bayram tatili nedeniyle vatandaşların seyahat için tercih ettiği noktaların başında Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) geldi. En yoğun yolcu trafiği Ramazan Bayramı boyunca yolcu yoğunluğunu üst seviyelerde yaşandığı AŞTİ’de, günlük ortalama 150 bin yolcu taşındı. Resmi tatil olması sebebiyle ANFA Güvenlik personeline Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin de takviye destek sağladığı AŞTİ’de, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yolcu sayısı ortalama 1 milyon 650 bine ulaştı. Yolcu trafiğinin yoğun yaşandığı AŞTİ’yi günlük kullanan vatandaş sayısı ortalama 250 bin olurken, toplam sayı 2 milyon 750 bine çıktı. 33 bin otobüs giriş çıkış yaptı 150 güvenlik görevlisinin 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet verdiği AŞTİ’de gingerlar da mobil olarak denetim gerçekleştirdi. 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenen AŞTİ’de günlük otobüs giriş çıkış sayısı 3 bine, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında ise toplam 33 bin oldu. BUGSAŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre; -Günlük otobüs giriş çıkış sayısı (ortalama) : 3.000 -Toplam otobüs giriş çıkış sayısı (ortalama) : 33.000 -Taşınan günlük yolcu sayısı (ortalama) : 150.000 -Taşınan toplam yolcu sayısı (ortalama) : 1.650,000 -Tesisi kullanan günlük vatandaş sayısı (ortalama) : 250.000 -Tesisi kullanan toplam vatandaş sayısı (ortalama) : 2.750,000 (YEK-

