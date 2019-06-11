Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yolcuların bayram’da da tercihi AŞTİ Haberi

Yolcuların bayram’da da tercihi AŞTİ Haberi

Detaylar

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle başkentlilerin Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için 7/24 görev başındaydı- Ramazan Bayramı süresince Başkent’in en işlek noktası şehirlerarası otobüs terminali (AŞTİ) oldu- 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında AŞTİ’ye giriş çıkış yapan otobüs sayısı ortalama 33 bin olurken, tesisi 2 milyon 750 bin vatandaş kullandı ANKARA

Güvenlik Görevlisi Otobüs Terminali Bayram Tatili Şehirlerarası Otobüs Kamera Sistemi 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için 7/24 görev başındaydı. Uzun bayram tatili nedeniyle vatandaşların seyahat için tercih ettiği noktaların başında Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) geldi. En yoğun yolcu trafiği Ramazan Bayramı boyunca yolcu yoğunluğunu üst seviyelerde yaşandığı AŞTİ’de, günlük ortalama 150 bin yolcu taşındı. Resmi tatil olması sebebiyle ANFA Güvenlik personeline Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin de takviye destek sağladığı AŞTİ’de, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında yolcu sayısı ortalama 1 milyon 650 bine ulaştı. Yolcu trafiğinin yoğun yaşandığı AŞTİ’yi günlük kullanan vatandaş sayısı ortalama 250 bin olurken, toplam sayı 2 milyon 750 bine çıktı. 33 bin otobüs giriş çıkış yaptı 150 güvenlik görevlisinin 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet verdiği AŞTİ’de gingerlar da mobil olarak denetim gerçekleştirdi. 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izlenen AŞTİ’de günlük otobüs giriş çıkış sayısı 3 bine, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında ise toplam 33 bin oldu. BUGSAŞ Genel Müdürlüğü verilerine göre; -Günlük otobüs giriş çıkış sayısı (ortalama) : 3.000 -Toplam otobüs giriş çıkış sayısı (ortalama) : 33.000 -Taşınan günlük yolcu sayısı (ortalama) : 150.000 -Taşınan toplam yolcu sayısı (ortalama) : 1.650,000 -Tesisi kullanan günlük vatandaş sayısı (ortalama) : 250.000 -Tesisi kullanan toplam vatandaş sayısı (ortalama) : 2.750,000 (YEK-
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı