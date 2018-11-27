Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yolculara hakaret ettiği iddia edilen dolmuş sürücüsü yakalandı - İSTANBUL

Yolculara hakaret ettiği iddia edilen dolmuş sürücüsü yakalandı - İSTANBUL

- Zanlının Gözaltına alınması - Şikayetçi olan yolcu Talia Pemra Özer ile röportajYolculara hakaret ettiği iddia edilen dolmuş sürücüsü yakalandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy - Pendik hattında çalışan dolmuş sürücüsü, yolculara hakaret ettiği ve bir kadını tartakladığı iddiasıyla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan S.A (30) idaresindeki 34 M 2802 plakalı dolmuşta, yolcularla sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücünün yolculara hakaret ettiği ve bir kadını tartakladığı öne sürüldü.Tartaklandığını iddia eden yolculardan T.P.Ö (49), Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek sürücüden şikayetçi oldu.Bunun üzerine çalışma başlatan Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı.Şikayetçi kadın T.P.Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 08.30'da minibüse bindiğini ifade ederek, "Çok hızlı bir şekilde Kadıköy'e doğru ilerliyordu. Göztepe'yi geçtikten sonra sürücü sigara yaktı. Yolcular buna itiraz etti.Daha sonra ticari bir taksiyi sıkıştırdı. Taksi sürücüsü kornaya basınca yine ani fren yaptı. Bazı yolcular 'panik butonuna basın' dedi.
Sürücü kapıları kapatarak hızla taksinin peşinde bir süre daha gitti. Durduktan sonra iki üniversiteli öğrenci ve bir yolcuya 'Siz mi bastınız? Görürsünüz şimdi.' diyerek üzerlerine yürüdü. Herkes korkarak panik içerisinde aşağıya indik. Ben de işe gidecektim. Sürücü de aşağı inerek bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulunarak başıma vurdu ve hemen oradan uzaklaştı." dedi.
Gözaltına alınan şüphelinin taksirle yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Muhabir Sigara Panik Butonu 

İlgili Foto Galeriler
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı