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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yolcular kaza anını anlattı... Bandırma'da otobüs kazası: 4 ölü, 42 yaralı İzle

Yolcular kaza anını anlattı... Bandırma'da otobüs kazası: 4 ölü, 42 yaralı İzle

Kaza yeri

Sağlık Ekibi Otobüs Kazası Cenaze Aracı Yolcu Otobüsü Avcılık 

-kaza yapan otobüs
-vefat eden vatandaşlar tabuta konulup cenaze aracına yerleştirilirken
-kaza yapan otomobil
-otobüsten fırlayan yolcu koltukları
-kaza sonucu otomobilin fırlayan teybi ve ayakkabılar
-kaza anında otobüste bulunan yolcunun anlattıkları

( BALIKESİR - 2) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Adana'dan Çanakkale'ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil Çanakkale - Bandırma karayolu'nun Edincik Kavşağı'nda çarpıştı. Kaza sonrası yolda adeta can pazarı yaşanırken, çok sayıda sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Balıkesir'den Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)'ye bağlı ekiplerinde katıldığı kurtarma çalışmalarında ambulanslarla Bandırma ve Gönen Devlet Hastaneleri'ne sevk edilen 42 yaralı tedavi altına alınırken otobüste bulunan yolculardan birisi yardımcı muavin 3'ü olay yerinde, biri ise kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin Ahmet T. Temel G., Sümeyra G. ve Hülya S. olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında yaralı kurtulan ve olayın ilk şokunu atlatan vatandaşlardan bazılarının otobüsteki eşyalarını kurtarmak için çaba sarfettiği görülürken, kaza hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İA-İHS)
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