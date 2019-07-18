Yolcu treninde kolunu kapıya sıkıştıran kadın hastaneye kaldırıldı Haberi

-TRENİN GELMESİ

-YARALI KADININ 112 ACİL SERVİSE BİNDİRİLEREK SEVK EDİLMESİ



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, trenle Ankara'dan İzmir'e yolcu olarak giden ve vagonların kapı arasında kolunu sıkıştırarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Ankara - İzmir seferini yapan Mavi Trenin 6. vagonunda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e eşi ve çocukları ile tren ile giden Gülsüm Orhan (60) Kütahya - Tavşanlı arasında yanlışlıkla kolunu kapıya sıkıştırması üzerine bileğinden yaralandı. 112 Acil Servise haber verilmesi üzerine trenin gelmesi ile birlikte sağlık görevlileri Gülsüm Orhan'ı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

