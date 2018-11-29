Yolcu treni kamyonete çarptı: 2 yaralı - BATMAN

- Olay yerinden görüntüler - Güvenlik şeridi - Kaza yapan yolcu treni ve araçtan görüntü - Vatandaşlardan görüntü - İtfaiye aracı ve polis aracı Batman 'da yolcu treni kamyonete çarptı: 2 yaralı - Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandıBATMAN (AA) - Batman 'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.Diyarbakır - Batman seferini yapan DE 24351 sefer sayılı yolcu treni, merkeze bağlı Balpınar beldesi girişindeki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 RK 052 plakalı kamyonete çarptı.Çarpmanın etkisiyle kamyonet yaklaşık 50 metre sürüklendi.Kazada yaralanan ve kamyonette sıkışan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.