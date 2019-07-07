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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - ANTALYA

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı - ANTALYA

- Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması - Kazaya karışan otobüsteki hafif hasar - Hurda haline dönüşen otomobil - Trafiğin kontrollü akmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobil ile Mevlüt Yakışan yönetimindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü, Isparta - Antalya kara yolunun Karaöz mevkisinde çarpıştı.Kazada sürücü Çetin ile otomobilde bulunan Mehmet Sevli hayatını kaybetti, otobüs şoförü Yakışan ile yolcular Kadriye Tetik ve Recep Sel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlk Müdahale Hastane Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

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