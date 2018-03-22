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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı : 1 ölü - UŞAK Haberi

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı : 1 ölü - UŞAK Haberi



: Kazanın meydana geldiği yoldan görüntüler - Otobüs ve otomobilden detaylarYolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı : 1 ölü - Uşak 'ın Sivaslı ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin kadın sürücüsü yaşamını yitirdiUŞAK (AA) - Uşak 'ın Sivaslı ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Uşak 'tan Sivaslı ilçesine giden Refiye Astar'ın (62) kullandığı 35 CBA 99 plakalı otomobil, Uzunoluk mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Özkan Cengiz yönetimindeki 64 AU 449 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.Otomobil sürücüsü Astar, araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.Yolcu otobüsündeki yolcular kırılan camdan tahliye edilirken, Astar'ın cesedi kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bild Yolcu Otobüsü Direksiyon Kadın Sürücü 

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