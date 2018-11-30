Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2) - DENİZLİ
- Denizli 'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı - 1 ölü, 3 yaralı - Kaza yerinden detay - Kaza yapan otobüsün kaza yerinden çekilmesi - Kaza yerinin temizlenmesi Denizli 'de yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Mehmet Öztürk (51) yönetimindeki 20 ES 372 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'ndan Denizli - Antalya kara yoluna çıktığı sırada, ana yolda seyreden Yaşar Çakmak'ın (57) kullandığı 09 D 4636 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüyle çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle camdan fırlayarak otobüsün altına sürüklenen otomobil sürücüsü Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.