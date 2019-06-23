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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Elif hayatını kaybetti İzle

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Elif hayatını kaybetti İzle

arşiv görüntüler

Genç Kız İlk Müdahale Gözyaşı Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-fotoğraf

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Akseki ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya-Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya istikametine gitmekte olan Memiş D. (27) idaresindeki 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsü, yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4’ü ağır 25 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yolculara bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat, Antalya ve Seydişehir’deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 17 yaşındaki Elif Gece ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dün gece yaşamını yitirdi. Elif Gece’nin kardeşi ile birlikte Antalya’ya tatile geldiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi. Ankara’dan Antalya’ya gelen genç kızın yakınları, Adli Tıp Kurumunda gözyaşı döktü. Genç kızın cenazesi uçakla memleketi Ordu’ya götürüldü.
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