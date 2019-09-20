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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolcu otobüsünden kaçak sigara fışkırdı

Yolcu otobüsünden kaçak sigara fışkırdı

Polisin otobüste arama yapması

Polis Aracı İncirlik Yolcu Taşımacılığı Gizli Bölme Kaçak Sigara 

-Zulalardan kaçak sigaraları bulması
-Sigaraların çıkartılması
-detay görüntü
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA )- Adana polisi, uygulama alanında durduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi ADANA

- Adana'da polisin uygulama alanında durduğu şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri uygulama alanına gelen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsten şüphelenip durdurdu. İncirlik Park alanında durdurulan otobüste arama yapan polis aracın arka sağ teker yanında bulunan motor kısmında yapılan gizli bölmede 2 bin paket, aracın arka 5'li yolcu koltuğu ile araç arka camı arasında bulunan gizli bölmede 6 bin 950 paket olmak üzere toplam 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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