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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsündeki yangın - Otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı - BALIKESİR

Yolcu otobüsündeki yangın - Otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı - BALIKESİR



: - Otobüs şoförlerinin ceza evine sevk edilmeleriBALIKESİR (AA) - Balıkesir - Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı. Balıkesir - Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde dün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi.İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Öte yandan olayda yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Balıkesir - Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. gözaltına alınmıştı.

Hastane Jandarma Karakolu Jandarma Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

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