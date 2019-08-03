Yolcu otobüsündeki yangın - Gözaltına alınan iki şoför, adliyeye sevk edildi - BALIKESİR Haberi
- Gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoförün adliyeye sevk edilmesi - İvrindi ilçesindeki yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şoför, adliyeye sevk edildiBALIKESİR (AA) - Balıkesir - Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, adliyeye sevk edildi. Balıkesir - Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan araç sürücüsü N.D (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.N.D. ve H.H, jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi.Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım