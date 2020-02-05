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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yolcu otobüsünde yavru piton çıktı

Yolcu otobüsünde yavru piton çıktı

Şoförün Piton yılanla görüntüsü(cep telefonu Görüntüsü)

Piton Yılanı Yolcu Otobüsü Otobüs Firması Cep Telefonu Otobüs Şoförü 

-Şoförün piton yılanını sahibine teslim etmesi
-Otogardan görüntü
-Piton yılanının çıktığı otobüsten görüntü
-Otobüsün sitepne bölümünün görüntüsü
-Piton Yılanının çıktığı sitepne bölümünü göstermesi
-Muavin Melih Güvenç ile röportaj

( DÜZCE )- Kedi köpek ararken, stepnede piton yılan buldular DÜZCE

- İstanbul'dan Düzce'ye yolcu otobüsüyle gelen yolcunun bagajındann kaçan yavru piton paniğe neden oldu. Piton, yolcuların korkulu bakışları arasında saklandığı yersen çıkarıldı. Karayolları Taşıma Yönetmeliği geçtiğimiz aylarda yolcuların yanlarında evcil hayvan taşımasına izin vermesinin ardından Düzce’de ilginç bir olay yaşandı. İstanbul’dan Düzce’ye gelen bir yolcu, valizine aldığı hayvanını otobüsün bagajına koydu. Düzce’ye seyahatini tamamlayan yolcu valizini alarak otogardan ayrıldı. Valizini kontrol eden yolcu, hayvanını valizin içinde bulamayınca otogara geri döndü. Otobüs şoförüne valizin içindeki hayvanını bulamadığını söyledi.

Otobüsün bagaj ve diğer bölmelerinde arama yapan otobüs personeline yolcu, hayvanının piton yılanı olduğunu söyledi.

Panik havası yaşayan otobüs şoförü ve muavini piton yılanının girebileceği yerlere dikkatlice arama yaptı. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından piton yılanı otobüsün ön bölümünde yer alan stepne kısmından çıkartılarak sahibine teslim edildi. Otobüste muavin olarak çalışan Melih Güvenç de o anları cep telefonuna kayıt etti. Yaşanan panik anlarını anlatan muavin Melih Güvenç; "Yaklaşık 7 yıldır otobüs firmasında muavinlik yapıyorum. İstanbul’dan Düzce’ye yolculuk yaptık. Fakat yolcumuzu Düzce’de indirdiğimiz zaman aracımız yıkamaya giderken yolcumuz aracın yanına gelip bagajında hayvanının olmadığını bize söyledi.

Aracın içinde hayvanı aradık bulamadık. Bagajlara baktık bulamadık en son stepne bölgesinde yılanı bulduk. Kaptanımız Cafer bey yılanı güçlükle dışarı çıkarttı ve böyle bir tehlike atlattık. Piton yılanı tehlikelidir zehirlidir diye bundan çekindik. Yolcuda zaten evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkarttık. Huzura kavuştuk. Çantasında hayvanının olmadığını söyledi.

Bizde normal bir kedi köpek zannettik. Daha sonra aradığımız hayvanın yılan olduğunu söyleyince bizde korktuk açıkçası. Daha sonra yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi" şeklinde konuştu.
Yılanına Otobüs şoförü sayesinde kavuşan yolcu ise otobüs şoförüne teşekkür ederek otogardan ayrıldı.
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