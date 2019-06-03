Yolcu otobüsünde silahlı saldırı paniği Haberi

-olay yeri incelemeden detay

-otobüsten detay

-polis ekiplerinin çalışmasından detay

-silah foto



( KAYSERİ )-Husumetli olduğu kişinin bulunduğu otobüsü durdurarak yaralayan şahıs korku dolu anların yaşanmasına neden oldu-Yolcular ve şoförün müdahalesi sonrasında zanlı elindeki tabancayı bırakarak kaçtı KAYSERİ



- Kayseri’de bir kişi, durdurduğu halk otobüsünde bulunan husumetli olduğu kişiyi tabanca ile yaraladı. Zanlı, şoför ve diğer yolcuların müdahalesi sonrasında silahını bırakarak kaçtı ancak bir saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Kumarlı mevkiinde gerçekleşti. Saldırgan şahsın takip ettiği 38 AB 075 plakalı halk otobüsünü yolda durdurduğu ve içindeki husumetli olduğu 33 yaşındaki H.U.'yu bacağından tabanca ile vurarak yaraladı. Silah sesinin duyulmasının ardından saldırgana otobüs içinde bulunan yolcular ve şoför müdahale etti. Saldırgan vatandaşların ve şoförün müdahalesi sonrasında olayda kullandığı tabancayı bırakarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan H.U.'yu Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olaydan bir saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (EK-

