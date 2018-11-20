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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Yolcu otobüsünde bavullarla uyuşturucu sevkiyatı - KIRŞEHİR

Yolcu otobüsünde bavullarla uyuşturucu sevkiyatı - KIRŞEHİR

- Kırşehir Emniyet Müdürlüğü binası - Uyuşturucu şüphelisinin adliyeye getirilmesiYolcu otobüsünde bavullarla uyuşturucu sevkiyatıKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de yolcu otobüsünde iki bavulda 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otobüs ve araçlarla yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Ankara - Kayseri kara yolunda çalışma yaptı.Van'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü Kaman yol kavşağında durduran ekipler, kimliğini vermeyen M.L'yi gözaltına aldı.Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada ise M.L'ye ait iki bavulda, satışa hazır şekilde paketlenmiş 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Kaçak Yolcu Otobüsü Kaçakçılık 

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