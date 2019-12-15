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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı - DÜZCE Haberi

Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı - DÜZCE Haberi

- Olay yerinden detaylar Düzce 'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralıDÜZCE (AA) - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan Alaplı'ya giden Yüksel İ. (50) idaresindeki 16 RH 799 plakalı yolcu otobüsü, Akçakoca - Alaplı D - 010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.Kazada, hafif yaralanan 2 yolcu hastaneye götürüldü.Otobüs, yolcuların tahliye edilmesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yolcular ise bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Hastane Yolcu Otobüsü Direksiyon 

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