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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yolcu otobüsü tıra çarptı - MANİSA

Yolcu otobüsü tıra çarptı - MANİSA

- Olay yerinden detay görüntüler - Sıkışan yaralıların kurtarma çalışması - Yaralıların ambulansa taşınması Manisa 'da yolcu otobüsü tıra çarptı - Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsünde bulunan yolculardan 20'si yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.Uşak - İzmir kara yolu Gökçeören Mahalle kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında, Barış Doğrusöz yönetimindeki 50 DK 264 plakalı yolcu otobüsü, Halil Zeybek idaresindeki 45 N 9998 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada, yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevkedildi. Otobüste sıkışan yaralılar itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarıldı.Çevre ilçelerdeki hastanelere sevkedilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Jandarma Trafik Kazası Yolcu Otobüsü 

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