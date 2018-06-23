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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı - ERZİNCAN Video

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı - ERZİNCAN Video

- Jandarma ve polis ekiplerin inceleme yapması - Ambulansın kaza yerinden hareket etmesi ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.Ağrı - Ankara seferini yapan Kemal Güner idaresindeki Metro Turizm'e ait 35 HC 5486 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan - Erzurum karayolu Kargın beldesi girişinde yoldan çıktı. Otobüs yol kenarındaki şarampole düşerek, kısmen yan yattı.33 yolcusu bulunan otobüsün sürücüsü Kemal Güner ve yardımcı şoför Ahmet Güner ile yolcular Hasan Ertaş, Seval Ekici, Büşra Bölek, Hakkani Bölek ve Hürriyet Bölek yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarmanın kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Polis Yolcu Otobüsü Polis Ekipleri 

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