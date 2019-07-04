Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı (2)- AKSARAY İzle
- Hastaneden yaralı görüntüsü - Kaza yerinden detay ve genel görüntüGÜNCELLEME - Aksaray 'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk K. idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray - Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada, otobüste bulunan 41 kişi yaralandı.Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Otobüsün, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenildi.
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