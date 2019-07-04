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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı (2)- AKSARAY

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralı (2)- AKSARAY

- Hastaneden yaralı görüntüsü - Kaza yerinden detay ve genel görüntüGÜNCELLEME - Aksaray 'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 41 yaralıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Faruk K. idaresindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray - Ankara kara yolunun 57. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada, otobüste bulunan 41 kişi yaralandı.Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Otobüsün, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Hastane Yolcu Otobüsü Direksiyon 

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