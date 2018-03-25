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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 37 yaralı (3) - AKSARAY

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 37 yaralı (3) - AKSARAY

- Yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi - Ekiplerin otobüste sıkışan yaralıları kurtarma çalışması - Bir yolcunun konuşması - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiGÜNCELLEME - Aksaray 'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 37 yaralıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE RÖPORTAJLAR EKLENDİAKSARAY (AA) - Aksaray 'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray - Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - Şoförün uyuduğu iddiasıKazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan Deniz Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettikleri söyledi.

Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatam Pınar, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi.

Hastane Muhabir Yolcu Otobüsü Trol 

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