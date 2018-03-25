Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı (2) - AKSARAY Video
- Ambulansların gelişi - Yaralıların ambulanstan indirilişi - Yaralıların sedye ile hastaneye götürülüşü Aksaray 'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray - Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Yaralılar, Aksaray 'daki hastanelere kaldırılıyor.