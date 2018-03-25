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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı (1) - AKSARAY

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı (1) - AKSARAY

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan otobüs - Yaralı görüntüsü Aksaray 'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray - Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Yaralılar, Aksaray 'daki hastanelere kaldırılıyor.

Hastane Yolcu Otobüsü Trol 

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