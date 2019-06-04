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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 40 yolcu ölümden döndü

Kaza yapan otobüs

Kurtarma Ekibi Devlet Hastanesi Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü Sağlık Ekipleri 

-sürücü
-olay yeri
-hastane detay

( BURSA ) BURSA

- İstanbul-İzmir seferini yapan şehirler arası otobüs Bursa'da kaza yaptı. Otobüste bulunan 40 yolcu ölümden döndü. Kaza, sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K.(61) kontrolündeki 34 GR 5118 plakalı yolcu otobüsü gece saatlerinde İstanbul'dan İzmir'e gitmek için harekete geçti. Mustafakemalpaşa İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, otobüsü orta refüje devirdi. Bariyerler üzerinde sürüklenmeye başlayan otobüs, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Büyük paniğin yaşandığı yolcu otobüsünde bulunan 40 yolcu, camları kırarak otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, çeşitli yerlerinden yaralanan 5 ise ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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