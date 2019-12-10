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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 ağır yaralı Haberi

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 ağır yaralı Haberi

Kaza yapan otobüsten görüntü

Polis Yolcu Otobüsü Ağır Yaralı Otobüs Şoförü Polis Ekipleri 

-fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Konya yolu üzerinde Haymana-Yenice kavşağında 63 Y 418 plakalı yolcu otobüsü ile 68 EF 530 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otobüsteki yolcular hafif şekilde yaralanırken, otobüs şoförü ve muavin ise ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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