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19 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı (4) - AFYONKARAHİSAR Haberi

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı (4) - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Kaza yapan otobüs ve tır - Ekiplerin çalışmalarından görüntüler - Araçlarda oluşan hasar Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Hastane Karahisar Yolcu Otobüsü 

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