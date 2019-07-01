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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - YOZGAT İzle

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - YOZGAT İzle

- Olay yerinden görüntü - Yaralıların ambulansa taşınması - Otomobilden görüntü - otomobilden yaklaşık 50 metreye fırlayan LPG tankı - Otomobilin çekiciye yüklenmesi için yapılan çalışmalarYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Ankara'dan Erzurum'a gitmek üzere yola çıkan Halit Keskin yönetimindeki 25 EB 927 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında, Berat Kahyaoğlu (22) idaresindeki 38 AAN 105 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma ve Gül Kübra Kahyaoğlu (22) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bild Yolcu Otobüsü 

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